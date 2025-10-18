پخش زنده
امروز: -
حضرت آیتالله خامنهای در پیامی، درگذشت سردار مجاهد مرحوم علیرضا افشار را به دوستان و خاندان و همکاران ایشان تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن پیام رهبر انقلاب معظّم اسلامی به شرح زیر است:
بسماللّهالرّحمنالرّحیم
درگذشت سردارِ مجاهد مرحوم آقای علیرضا افشار رحمةاللهعلیه را که از پیشکسوتهای انقلاب اسلامی و از مدیران ارشد جهاد سازندگی در سالهای اوّلیهی آن بودند، به خاندان گرامی و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض میکنم.
پاداش الهی و مغفرت خدای متعال را برای وی مسئلت مینمایم.
سیّدعلی خامنهای
۱۴۰۴/۷/۲۶