حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی، درگذشت سردار مجاهد مرحوم علیرضا افشار را به دوستان و خاندان و همکاران ایشان تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن پیام رهبر انقلاب معظّم اسلامی به شرح زیر است:

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم

درگذشت سردارِ مجاهد مرحوم آقای علیرضا افشار رحمة‌الله‌علیه را که از پیشکسوت‌های انقلاب اسلامی و از مدیران ارشد جهاد سازندگی در سال‌های اوّلیه‌ی آن بودند، به خاندان گرامی و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض میکنم.

پاداش الهی و مغفرت خدای متعال را برای وی مسئلت مینمایم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۱۴۰۴/۷/۲۶