به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در شهرستان، موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه، ۶ نفر را دریکی از استان‌های همجوار دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه، از متهمان تعداد چهار قبضه سلاح شکاری بدون مجوز کشف و هفت دستگاه خودرو که در جابجایی احشام سرقتی استفاده می‌شدند توقیف شد و متهمان در تحقیقات پلیسی، به ۲۰ فقره سرقت احشام به ارزش ریالی ۵۰ میلیاردریال اعتراف کردند و برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ پورخاقان به دامداران توصیه کرد؛ نسبت به مقاوم سازی، ارتقاء حفاظت فیزیکی و استفاده از تجهیزات ضد سرقت اقدام کنند تا شاهد وقوع این گونه سرقت‌ها نباشیم.