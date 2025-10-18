پخش زنده
به همت بخش پژوهش جامعةالمصطفی، نشستی علمی با عنوان «ما و غرب» در اسلام آباد برگزار شد. در این همایش جمعی از استادان، پژوهشگران و دانشجویان از دانشگاههای مختلف پاکستان در آن حضور یافتند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در این همایش سخنرانان به بررسی تقابل فکری و عملی میان تمدن اسلامی و استعمار غربی پرداختند و پایههای اندیشهای مقاومت در برابر استعمار را مورد تحلیل و تبیین قرار دادند.
سخنرانان این نشست ضمن تقدیر از خدمات علمی و فکری جامعة المصطفی تأکید کردند که برگزاری چنین همایشهایی میتواند نسل جوان را از نظر فکری راهنمایی کرده و بینش اسلامی آنان را تقویت کند.
سایر سخنرانان نیز در مقالات پژوهشی خود، ابعاد نظری، فکری و تمدنی مقاومت را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
مطالعه ابعاد مقاومت در بستر تمدن اسلامی و استعمار غربی، نهتنها یک موضوع علمی است، بلکه تضمینکننده استقلال فکری امت اسلامی به شمار میآید.