رونمایی از دیوارنگاره سرداران شهید فراجا در شهرک بعثت
از دیوارنگاره دو فرمانده شهید فراجا، شهیدان مهدی نعمتی و علیرضا لطفی، در شهرک بعثت رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
، در مراسمی با حضور مسئولان، از دیوارنگاره سرداران شهید فراجا در شهرک بعثت رونمایی شد.
شهید سرتیپ دوم مهدی نعمتی، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اطلاعات فراجا و از چهرههای مؤثر رسانهای پلیس و سردار علیرضا لطفی، جانشین این سازمان، از شهدای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان سازمان اطلاعات فراجا در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه بودند.
این دیوارنگاره به پاس رشادتها و مجاهدتهای این دو فرمانده، طراحی و اجرا شده است.