آغاز رقابت زیر ۱۵ سالهها در المپیاد استعدادهای برتر دختر
هفتمین دوره مسابقات والیبال المپیاد استعدادهای برتر دختر زیر ۱۵ سال کشور به میزبانی کرمان آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، این رقابتها با حضور ۳۳ تیم از استانهای مختلف کشور و دو هیات منطقه آزاد کیش و قشم از روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه آغاز شد.
هفتمین دوره مسابقات والیبال المپیاد استعدادهای برتر دختر زیر ۱۵ سال کشور زیر نظر وزارت ورزش و جوانان برگزار میشود و مرضیه ابراهیم زاده و فرحناز محسنی ناظران فدراسیون والیبال در این رقابتها هستند.
همچنین فاطمه شعبان خمسه مربی بین المللی والیبال زنان ایران نیز برای کشف و شناسائی استعدادها در این رقابتها حضور دارد.
نتایج روزهای اول و دوم این مسابقات به قرار زیر است:
۲۴ مهرماه
خراسان جنوبی صفر – کرمانشاه دو
کیش صفر – مرکزی دو
بوشهر یک – آ غربی دو
همدان دو – یزد یک
کرمان دو – مازندران یک
ایلام صفر – قم دو
خراسان شمالی دو – سیستان صفر
گلستان دو – چهارمحال صفر
سمنان یک – خوزستان دو
البرز صفر – فارس دو
اصفهان دو – گیلان صفر
آذربایجان شرقی دو – قشم صفر
تهران دو – اردبیل صفر
خراسان رضوی دو – هرمزگان صفر
قزوین دو – زنجان صفر
لرستان دو – کهگیلویه صفر
۲۵ مهرماه
فارس دو – آذربایجان غربی صفر
کرمانشاه دو – خوزستان یک
مرکزی یک – کردستان دو
گیلان یک – همدان دو
کرمان دو – آذربایجان شرقی صفر
تهران دو – قم صفر
هرمزگان دو – سیستان صفر
کهگیلویه صفر – گلستان دو
قزوین دو – کیش صفر
سمنان دو – خراسان جنوبی صفر
کردستان دو – زنجان صفر
البرز دو – بوشهر یک
اصفهان دو – یزد صفر
قشم صفر – مازندران دو
اردبیل دو – ایلام صفر
خراسان رضوی دو – خراسان شمالی صفر
لرستان دو – چهارمحال صفر
قزوین دو – مرکزی صفر