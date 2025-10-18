هفتمین دوره مسابقات والیبال المپیاد استعداد‌های برتر دختر زیر ۱۵ سال کشور به میزبانی کرمان آغاز می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، این رقابت‌ها با حضور ۳۳ تیم از استان‌های مختلف کشور و دو هیات منطقه آزاد کیش و قشم از روز پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه آغاز شد.

هفتمین دوره مسابقات والیبال المپیاد استعداد‌های برتر دختر زیر ۱۵ سال کشور زیر نظر وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود و مرضیه ابراهیم زاده و فرحناز محسنی ناظران فدراسیون والیبال در این رقابت‌ها هستند.

همچنین فاطمه شعبان خمسه مربی بین المللی والیبال زنان ایران نیز برای کشف و شناسائی استعداد‌ها در این رقابت‌ها حضور دارد.

نتایج روز‌های اول و دوم این مسابقات به قرار زیر است:

۲۴ مهرماه

خراسان جنوبی صفر – کرمانشاه دو

کیش صفر – مرکزی دو

بوشهر یک – آ غربی دو

همدان دو – یزد یک

کرمان دو – مازندران یک

ایلام صفر – قم دو

خراسان شمالی دو – سیستان صفر

گلستان دو – چهارمحال صفر

سمنان یک – خوزستان دو

البرز صفر – فارس دو

اصفهان دو – گیلان صفر

آذربایجان شرقی دو – قشم صفر

تهران دو – اردبیل صفر

خراسان رضوی دو – هرمزگان صفر

قزوین دو – زنجان صفر

لرستان دو – کهگیلویه صفر

۲۵ مهرماه

فارس دو – آذربایجان غربی صفر

کرمانشاه دو – خوزستان یک

مرکزی یک – کردستان دو

گیلان یک – همدان دو

کرمان دو – آذربایجان شرقی صفر

تهران دو – قم صفر

هرمزگان دو – سیستان صفر

کهگیلویه صفر – گلستان دو

قزوین دو – کیش صفر

سمنان دو – خراسان جنوبی صفر

کردستان دو – زنجان صفر

البرز دو – بوشهر یک

اصفهان دو – یزد صفر

قشم صفر – مازندران دو

اردبیل دو – ایلام صفر

خراسان رضوی دو – خراسان شمالی صفر

لرستان دو – چهارمحال صفر

قزوین دو – مرکزی صفر