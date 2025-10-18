پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از انجام بیش از ۴۸۰ هزار مورد آزمون کنترل کیفیت آب در ششماهه نخست سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاریفر افزود: در ششماهه نخست سال جاری، تعداد ۲۲۷ هزار و ۸۸ مورد کلرسنجی و ۲۴۶ هزار و ۲۹۹ مورد کدورتسنجی در شبکه توزیع آب استان انجام شده است.
او تصریح کرد: همچنین در این مدت، ۵۷۸۳ آزمون میکروبی، ۱۱۹۴ آزمون فیزیکوشیمیایی و ۱۹۰ آزمون بیولوژی شهری از آب شرب استان همدان انجام شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: پایش آرسنیک به صورت روزانه و مداوم در استان انجام میشود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
فرهاد بختیاریفر افزود: نتایج این پایشها نشان میدهد که مطلوبیت میکروبی آب شهرها و روستاهای استان همدان ۹۹.۹۰ درصد، مطلوبیت کدورتسنجی ۱۰۰ درصد و میانگین مطلوبیت کلی آب شرب ۹۷.۴۲ درصد است.
او تصریح کرد: اجرای منظم طرحهای پایش کیفی، یکی از اولویتهای این شرکت در راستای صیانت از سلامت مردم و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به کیفیت آب آشامیدنی است.