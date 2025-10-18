پخش زنده
با اهدای اعضای بدن در راور سه نفربه حیات خود ادامه دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: با اقدام خیرخواهانه یک خانواده کبد و دو کلیه مرد ۴۸ ساله ساکن راور اهدا شد.
شهراد تاجالدینی افزود: زنده یاد احمد خواجویی، دچار تروما به سر و ۲۰ مهر جاری در بیمارستان باهنر کرمان بستری شده بود.
وی افزود: متاسفانه علیرغم تلاشهای کادر درمان، مرگ مغزی وی تایید شد و با نیکاندیشی خانوادهاش، برداشت اعضای بیمار برای اهدای عضو در بیمارستان شهید باهنر کرمان انجام شد.
تاجالدینی ادامه داد: پس از تایید مرگ مغزی و رضایت اهدای عضو از خانواده، دو کلیه آن مرحوم برای پیوند به بیمارستان افضلیپور منتقل و به دو بیمار نیازمند کلیه پیوند زده و کبد وی نیز برای پیوند به بیمار نیازمند به شیراز منتقل شد.
معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پایان از زحمات و تلاشهای کادر درمان، مسئول و هماهنگ کنندگان واحد فراهمآوری اعضای پیوندی و تمامی دست اندرکاران معاونت درمان قدردانی کرد.