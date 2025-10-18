پخش زنده
امروز: -
همزمان با سراسر کشور المپیادهای درون مدرسهای در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون پرورشی و تربیت بدنی داره کل آموزش و پرورش استان گفت: در این طرح دانش آموزان با توجه به علایق خود فعالیت ورزشی را انتخاب و در قالب تیم مدرسه سازماندهی میشوند.
ذوالفقار علیخانی افزود: شادی و نشاط همراه با تقویت سلامت جسمانی با حرکات ورزشی از اهداف این طرح است.
به گفته وی: ۲۱۲ هزاردانش آموز استان در تمام مقاطع تحصیلی از این طرح بهرهمند میشوند.