به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون پرورشی و تربیت بدنی داره کل آموزش و پرورش استان گفت: در این طرح دانش آموزان با توجه به علایق خود فعالیت ورزشی را انتخاب و در قالب تیم مدرسه سازماندهی می‌شوند.

ذوالفقار علیخانی افزود: شادی و نشاط همراه با تقویت سلامت جسمانی با حرکات ورزشی از اهداف این طرح است.

به گفته وی: ۲۱۲ هزاردانش آموز استان در تمام مقاطع تحصیلی از این طرح بهره‌مند می‌شوند.