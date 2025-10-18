تیم مازندران با حضور ۸۰۰ مبارز از ۲۰ استان کشور در مسابقات سبک کیوکوشین کاراته آقایان، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم مازندران در مسابقات سبک کیوکوشین کاراته آقایان قهرمانی کشور که در سالن شهید صدر رامسر برگزار شد، به مقام قهرمانی دست یافت.

این مسابقات در دو بخش کاتا و کومیته با حضور ۸۰۰ مبارز از ۲۰ استان کشور برگزار شد و ۲۰ تیم در رقابت‌هایی جدی برای کسب سکوی افتخار با یکدیگر رقابت کردند.

در پایان این رقابت‌ها، تیم مازندران در جایگاه نخست ایستاد و تیم فارس به مقام دوم رسید. تیم‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز به طور مشترک سوم شدند.

در بخش انفرادی نیز در رده بزرگسالان، مانی میثاقی و مهدی امیری از مازندران، علی محمدی از فارس، ایوب مرادی از آذربایجان غربی و علی فعالگری از البرز به عنوان نفرات برتر وزن‌های خود انتخاب شدند.

نفرات برتر این رقابت‌ها به مسابقات جهانی ژاپن که اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.

گزارش از ایوب رضوانی