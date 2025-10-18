دبیرخانه رویداد ملی «ایده‌های نوآورانه در هوش مصنوعی» اعلام کرد که مهلت ارسال طرح‌ها و ایده‌های پژوهشی به این رویداد تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیرخانه رویداد ملی «ایده‌های نوآورانه در هوش مصنوعی» (IRAN AI PLUS) اعلام کرد که مهلت ارسال ایده‌ها و طرح‌های پژوهشی به این رویداد تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شده است.

بنابر اعلام دبیرخانه رویداد ملی «ایده‌های نوآورانه در هوش مصنوعی» این تصمیم در پی درخواست‌های متعدد پژوهشگران و گروه‌های علاقه‌مند و با هدف فراهم‌سازی فرصت بیشتر برای تدوین و آماده‌سازی طرح‌ها اتخاذ شده است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند عدد ۱ را به شماره ۱۰۰۰۳۱۵۸ ارسال کنند یا به وب‌سایت خانه هوش ایران مراجعه نمایند.

این رویداد با هدف اجرا، توسعه و تجاری‌سازی ایده‌های خلاقانه و دستاورد‌های برتر در حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان می‌توانند ایده‌های خود را در ۱۰ حوزه تخصصی از جمله:

کشاورزی هوشمند

پزشکی و سلامت

شهرسازی و مسکن هوشمند

علوم انسانی و مطالعات میان‌رشته‌ای

صنعت، معدن و تولید هوشمند

فناوری‌های فنی هوش مصنوعی

آموزش و هوش پایه

انرژی و محیط‌زیست

تولید محتوا و رسانه

حمل‌ونقل هوشمند

از طریق وب‌سایت خانه هوش ایران ثبت کنند.