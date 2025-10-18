پخش زنده
دبیرخانه رویداد ملی «ایدههای نوآورانه در هوش مصنوعی» اعلام کرد که مهلت ارسال طرحها و ایدههای پژوهشی به این رویداد تا ۳۰ آبانماه ۱۴۰۴ تمدید شده است.
بنابر اعلام دبیرخانه رویداد ملی «ایدههای نوآورانه در هوش مصنوعی» این تصمیم در پی درخواستهای متعدد پژوهشگران و گروههای علاقهمند و با هدف فراهمسازی فرصت بیشتر برای تدوین و آمادهسازی طرحها اتخاذ شده است.
علاقهمندان برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند عدد ۱ را به شماره ۱۰۰۰۳۱۵۸ ارسال کنند یا به وبسایت خانه هوش ایران مراجعه نمایند.
این رویداد با هدف اجرا، توسعه و تجاریسازی ایدههای خلاقانه و دستاوردهای برتر در حوزههای مختلف هوش مصنوعی برگزار میشود.
شرکتکنندگان میتوانند ایدههای خود را در ۱۰ حوزه تخصصی از جمله:
کشاورزی هوشمند
پزشکی و سلامت
شهرسازی و مسکن هوشمند
علوم انسانی و مطالعات میانرشتهای
صنعت، معدن و تولید هوشمند
فناوریهای فنی هوش مصنوعی
آموزش و هوش پایه
انرژی و محیطزیست
تولید محتوا و رسانه
حملونقل هوشمند
از طریق وبسایت خانه هوش ایران ثبت کنند.