به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۲۶ مهرماه، بیش از ۳۲ میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، صنایع و خدمات تأمین کرده است.

از این مبلغ، ۲۲ میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار به بخش تجاری و بازرگانی اختصاص یافته است.

همچنین، واردات کالا‌های اساسی و دارو با سهم ۸ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، برای نیاز‌های خدماتی کشور هم حدود ۸۹۲ میلیون دلار ارز تامین شده است.