به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان جیرفت از حفر ۱۵ حلقه چاه جدید با هدف افزایش ظرفیت تولید آب شهرستان خبر داد.

علی مشایخی گفت: در راستای برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت تنش‌های آبی و تأمین پایدار آب شرب شهرستان جیرفت، مجموعه‌ای از طرح‌های عملیاتی گسترده در نیمه اول امسال اجرا شد و این اقدامات جهادی با هدف عبور موفق از پیک مصرف فصل تابستان و ارتقاء سطح خدمات‌رسانی انجام شده‌اند.

وی افزود: در بخش زیرساخت و توزیع آب، به‌منظور کاهش هدررفت و بهبود فشار آب، ۳۳ کیلومتر عملیات توسعه، اصلاح و بازسازی شبکه آبرسانی در مناطق مختلف شهرستان جیرفت انجام شده است.

مشایخی اظهار کرد: همچنین در بخش منابع آبی، عملیات حفر ۱۵ حلقه چاه جدید نیز با هدف افزایش ظرفیت تولید آب شهرستان با موفقیت به پایان رسیده است.

همچنین هشت حلقه چاه دیگر نیز با نصب پمپ‌ها و تجهیزات به‌روز، تجهیز و وارد مدار بهره‌برداری شده‌اند.