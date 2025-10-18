پنج محکوم فراری که به اتهام بدهی ۵۱ میلیارد ریالی فراری بودند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از دستگیری پنج محکوم فراری که به اتهام بدهی ۵۱ میلیارد ریالی فراری و تحت تعقیب مرجع قضائی بودند خبر داد.

سرهنگ علی سبحانی گفت: ماموران کلانتری ۱۳ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر، در راستای اجرای طرح شناسایی و دستگیری محکومان غایب و متواری با رصد هوشمندانه خود موفق شدند، پنج نفر را شناسایی کنند.

وی افزود: این افراد به اتهام بدهی ۵۱ میلیارد ریالی محکوم و پس از آن متواری شدند، که با تلاش ماموران در مخفیگاه‌های خود دستگیر و با پرونده برای اجرای محکومیت خود تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ادامه داد: برای احقاق حقوق شهروندان، طرح دستگیری محکومان غایب و فراری، به صورت مداوم در دستور کار ماموران این فرماندهی است و مجرمان و متهمان هیچ راه فراری از دست قانون نخواهند داشت.