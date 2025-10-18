پخش زنده
امروز: -
ورزشکاران خوزستانی در مسابقات رزمی سوپر ساباکی کشور صاحب ۷ مدال طلا و برنز شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات قهرمانی کشور کمیته رزمی سوپرساباکی ۲۵ مهر در تهران برگزار شد که ورزشکاران خوزستانی موفق به کسب چند مدال شدند.
در رده سنی بزرگسالان بهروز مهدیپور به مدال طلا رسید، ستار عزیزی و شایان ورناصری صاحب مدال برنز شدند.
در بخش هنرهای فردی نیز مهزیار معینیزاده و مسعود مصطفیزاده در رده سنی بزرگسالان، طلایی شدند. در رده سنی جوانان نیز علیرضا صالحی و در رده سنی نوجوانان علی جلیلیزادگان به مدال طلا رسیدند. حمزه جلیلی نیز هدایت تیم استان را برعهده داشت.
نفرات برتر این رقابتها به مسابقات جهانی ۲۰۲۵ باکو اعزام میشوند.