به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الله زارع‌زاده با اشاره به تصویب لایحه برگزاری مناقصه لوله‌گذاری به منظور جمع‌آوری آب‌های سطحی مناطق ۴ و ۵ شهرداری اظهار کرد: با توجه به توپوگرافی اهواز، این دو منطقه از محدوده‌های بحرانی آبگرفتگی در شهر هستند و هدف از اجرای این طرح، اجرای بخشی از طرح جامع شبکه دفع آب‌های سطحی برای جمع‌آوری و انتقال روان‌آب‌های بارندگی در برخی محدوده‌ها است.

وی افزود: با اجرای این طرح، آب‌های سطحی و روان‌آب‌های بارندگی در محدوده‌های کوی گلستان، کوی سعدی، شهرک برق، فرهنگ‌شهر، بخشی از بلوار گلستان و بلوار‌های کارگر غربی و شرقی جمع‌آوری می‌شود و حتی به تخلیه روان‌آب‌ها در خیابان الهادی در منطقه ۶ کمک می‌کند.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز گفت: این پروژه شامل مساحتی بیش از ۷۲۰ هکتار و با لوله‌گذاری به طول ۷۷۰۰ متر و دبی خروجی آن به کارون، ۴۰۰۰ لیتر در هر ثانیه است. این پروژه ۵۷ هزار نفر از ساکنان این مناطق را پوشش قرار می‌دهد.

وی بیان کرد: بعد از ابلاغ رسمی پروژه به پیمانکار، این کار در مدت ۱۸ ماه و با ۱۷۲ میلیارد تومان اعتبار اجرا خواهد شد.

زارع‌زاده گفت: در حال حاضر در بارندگی‌های ۳۰ و ۳۵ میلیمتر در این مناطق مشکل داریم و اجرای این پروژه، ماندآب در این محدوده‌ها را بسیار کاهش می‌دهد و تا حدود بسیار زیادی مشکلات را حل می‌کند.