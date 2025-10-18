به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: در راستای مقابله با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، ماموران ایستگاه ایست و بازرسی "پل زال" با اشراف اطلاعاتی پس ازکنترل محور‌های مواصلاتی یک دستگاه خودروی پژو پارس حامل بار قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی تعداد ۷۵۲ ثوب لباس زنانه قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی کشف شد. کارشناسان ارزش بار توقیفی را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان گفت: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.



