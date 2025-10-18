به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن عبدلیان‌پور افزود: در دوران تحول و تعالی قوه قضاییه، که مسیر تحول و بهبود عدالت در نظام قضایی کشور با شتابی بی‌سابقه طی می‌شود، فناوری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی و بنیادین این توسعه محسوب می‌شود. فناوری نه تنها موجب تسهیل و تسریع فرآیند‌های قضایی می‌شود، بلکه در تحقق عدالت، بهبود حکمرانی قضایی و صیانت از حقوق عامه نقش بسیار مؤثری ایفا می‌کند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ضمن تحسین پیشگامی دستگاه قضا در زمینه اشتراک‌گذاری داده‌های خود با دانشگاه به‌منظور بهره‌برداری علمی و پژوهشی گفت: در ادامه اقداماتی که بر اساس سند «تحول و تعالی» دستگاه قضا در تمامی بخش‌های قوه قضاییه صورت می‌گیرد، در روز‌های اخیر شاهد اقدامی بسیار خوب و برجسته از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بودیم.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در فرآیند هوشمندسازی قوه قضاییه، جای پیوند و تعامل دستگاه قضا با دانشگاه و اشتراک‌گذاری داده‌های عدلیه به‌منظور بهره‌برداری علمی و پژوهشی بسیار خالی بود که با همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه این مهم در جریان همایش «عدالت هوشمند» محقق شد.

عبدلیان‌پور در ادامه گفت: فناوری، با تمام ابعاد کاربردی خود، ابزاری حیاتی در تحقق عدالت و بهبود حکمرانی قضایی به شمار می‌رود. از سرعت بخشیدن به فرآیند‌های دادرسی و کاهش تأخیرات گرفته تا افزایش دسترسی مردم به اطلاعات حقوقی و شفافیت در نظام قضایی، فناوری نقشی بی‌بدیل در تحقق عدالت ایفا می‌کند. مرکز وکلا با توجه به اهمیت این تحولات و در راستای حمایت از حقوق عمومی، به‌طور مستمر در تلاش است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی باشد.