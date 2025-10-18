پخش زنده
امروز: -
پروژههای تحقیق و توسعه بانک مرکزی با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شرکتهای دانشبنیان، شرکتهای عضو پارکهای علم و فناوری، تیمهای متخصص و ... از مخاطبین این فراخوان هستند.
از محورهای این فراخوان میتوان به پرداخت، کیف پول و تعامل با ریال دیجیتال، امنیت سایبری، احراز هویت و تابآوری نظام بانکی، زیرساخت کسب و کارهای جدید (بلاکچین و هوش مصنوعی)، فناوری تنظیم مقررات مالی (Reg Tech) و فناوری نظارت مالی (Sup Tech) و زیر ساخت داده، اعتبارسنجی و فرماندهی دیجیتال اشاره کرد.
علاقهمندان میتوانند تا پنجم آبان درخواست خود را به آدرس faranic.ir/cbi ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۸۴۹۵۹۱۲۵ تماس بگیرند.