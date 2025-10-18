نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی گفت: عملیات اجرایی و مناقصه هفت پروژه کلیدی در حوزه راه و زیرساخت با مجموع اعتبار بیش از ۲۵۸۰ میلیارد ریال در شهرستان‌های ایذه، دزپارت، باغملک و صیدون آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی اظهار کرد: در حوزه عمرانی و زیرساختی، با تمام توان در حال تلاش هستیم تا شرایط زندگی، حمل‌ونقل و توسعه محلی در منطقه منگشت بهبود پیدا کند و مردم این حوزه از ثمرات پروژه‌های عمرانی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی شهرستان ایذه افزود: دو طرح مهم در حوزه راه‌سازی به مرحله مناقصه رسیده که شامل تکمیل بهسازی و آسفالت محور روستای رمه‌چر با برآورد ۲۳۴ میلیارد و ۵۸۸ میلیون ریال و تعریض و روکش آسفالت محور روستای الهک با برآورد ۲۲۵ میلیارد و ۳۸۱ میلیون ریال است.

نماینده شهر‌های ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها ضمن تسهیل تردد اهالی، مسیر دسترسی به مراکز خدماتی، آموزشی و گردشگری را بهبود می‌بخشد و موجب رونق اقتصادی و توسعه گردشگری منطقه خواهد شد.

ابراهیم‌پور تصریح کرد: در شهرستان دزپارت سه پروژه شامل بهسازی محور سادات حسینی به شیوند با برآورد ۱۲۰ میلیارد ریال، روکش آسفالت محور روستای کهرلا با برآورد ۲۰۰ میلیارد ریال و بهسازی و احداث محور روستایی زیرکوه شالو با برآورد ۱،۶۷۰ میلیارد ریال در حال اجرا است، این طرح‌ها نقش مؤثری در ارتقای ایمنی مسیرها، کاهش زمان تردد و تسهیل دسترسی به بازار‌ها و مناطق کوهستانی خواهد داشت.

وی از آغاز فرایند مناقصه دو پروژه عمرانی مهم در شهرستان‌های باغملک و صیدون خبر داد و گفت: پروژه نخست مربوط به بهسازی، لکه‌گیری و آسفالت محور صیدون-میداوود-باغملک با برآورد ۵۰ میلیارد ریال است و پروژه دوم نیز تعمیر و بهسازی پل‌های شهرستان‌های باغملک و صیدون با اعتبار ۷۹ میلیارد و ۸۴۴ میلیون ریال در سامانه مناقصات کشور ثبت شده است.

نماینده حوزه منگشت گفت: این پروژه‌ها بخشی از برنامه گسترده بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل حوزه منگشت به‌شمار می‌رود که با هدف افزایش ایمنی، کاهش خطرات ترافیکی و تسهیل ارتباط روستا‌ها و شهر‌ها اجرا می‌شود.

ابراهیم‌پور خاطرنشان کرد: تمام این اقدامات در راستای تحقق عدالت منطقه‌ای، توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی مردم انجام می‌شود و روند اجرای آنها به‌صورت میدانی رصد خواهد شد تا ثمرات آن در کوتاه‌ترین زمان در زندگی روزمره مردم مشهود شود.