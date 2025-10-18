به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حسین غریبی، مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتسال زیر ۱۶ سال کشور گفت: در این دوره از رقابت ها، ۱۲ تیم در دو گروه ۶ نفری به صورت رفت و برگشت در چهار شهر کشور با هم به رقابت پرداختند.

حسین غریبی گفت: این ۴ تیم به مرحله پایانی راه یافتند و از ۲۳ مهرماه به مدت سه روز در سالن امام خمینی (ره) شهرداری ساوه با هم به رقابت پرداختند.

در پایان تیم فجر کاوه با غلبه بر حریفان و کسب بیشترین امتیاز قهرمان این دوره از رقابت‌ها شد و تیم‌های آروم آلیاژ ارومیه و سپاهان نوین اصفهان نیز به ترتیب به عناوین دوم و سوم را کسب کردند.