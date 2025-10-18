به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر گفت:با تلاش مأموران انتظامی این شهرستان فرد شیادی که با تهیه لباس نظامی و جعل عنوان مأمور، ازکارگران و معتادان اخاذی می‌کرد شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ هادی کیان مهر افزود: مأموران با انجام تحقیقات تکمیلی موفق به شناسایی مخفیگاه این فرد شده و پس از هماهنگی قضایی در عملیاتی ضربتی او را در مخیفگاهش دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم علاوه بر کشف چند دست لباس نظامی با نشان و علائم مربوط، تعدادی اسپری دفاع شخصی و مقادیری مواد افیونی هم کشف شد.

کیان مهر با اشاره به اعتراف متهم به ۳ فقره اخاذی با روش جعل عنوان مأموران نظامی و معرفی او به مرجع قضایی، از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه فرصت طلبی افراد سودجو و مخلان نظم و امنیت جامعه، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.