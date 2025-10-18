به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست هم‌اندیشی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با نماینده ولی فقیه در استان یزد، استاندار، نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی به منظور بررسی آخرین وضعیت منابع آبی استان، طرح‌های انتقال آب و طرح‌های احداث و توسعه مخازن ذخیره برگزار شد.

استاندار یزد در این نشست با تاکید بر ضرورت اجرای طرح‌های انتقال آب به استان یزد در راستای تامین آب شرب پایدار شهروندان گفت: این مهم با جدیت در حال پیگیری از سوی مدیران استان است.

محمدرضا بابایی با اشاره به اختصاص منابع لازم برای بازسازی خط انتقال آب یزد پس از تعرض‌های اخیر افزود: متاسفانه به غیر از مرکز استان، عمده شهر‌ها و روستا‌های استان یزد با چالش‌های آبی مواجه هستند.

وی خاطرنشان کرد: کاهش مشکلات مربوط به تامین و توزیع آب در سطح استان یزد مستلزم حمایت بیش از پیش شرکت آب و فاضلاب کشور است.