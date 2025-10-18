پخش زنده
دبیر ستاد علم و فناوری گفت: درباره سند جامع توسعه دریایی، تاخیر چند ساله داریم و از وقتی که این موضوع به یک دانشگاه واگذار شد آن تأخیر طولانی مدت بیش از ۱۰ ساله، جبران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی باقر طاهرینیا، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی،در سمینار تخصصی بررسی پیشنویس سند جامع توسعه دریایی کشور که امروز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد ،گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه ملی فرهنگ و علم کشور و در مقام حکمرانی کلان مسائل کشور، در طول این سالها ورودهایی کارشناسانه و نخبگانی محوری داشته است.
وی ادامه داد: در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی ستادهایی وجود دارد که یکی از پنج ستاد، ستاد علم و فناوری و نوآوری است. در شرح وظایف ستاد علم و فناوری و نوآوری، بند ۴ تصریح دارد که این ستاد مسئول نهاییسازی اسناد ملی در حوزه علم، فناوری و نوآوری، بهویژه اسناد مربوط به علوم و فناوریهای اولویتدار است. همچنین مأموریت این ستاد، تقسیم کار ملی، راهبری، اجراییسازی، هماهنگی، نظارت، ارزیابی و انسجامبخشی در حوزه اسناد کلان علم و فناوری با تأکید بر اقتصاد دانشبنیان است.
دبیر ستاد علم و فناوری افزود: این تکالیف ستاد بر اساس سازوکار نخبگانی، خردورزانه و مشارکتجویانه انجام میشود. مفتخریم که ستاد علم و فناوری محل مراوده نخبگان دانشگاهی و محل حضور و اظهار نظر کارشناسان و متخصصان است. تعامل با دانشگاهها مأموریت ذاتی ماست و آنچه گزارش میکنیم، زاییده ذهن دانشگاهیان و متخصصین است.
وی تصریح کرد: برای بهرهگیری از وجود نخبگان و متخصصین دانشگاهی، ما میزهای تخصصی موضوعی و هیئتهای اندیشهورز استانی داریم. در هر استان جمعی تحت عنوان هیئت اندیشهورز استانی به ما کمک میکنند و رؤسای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی عضو این مجموعه هستند.
طاهرینیا افزود: با این سازوکار و براساس این تکالیف، مفتخریم که ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول سالهای گذشته اسناد مهم و راهبردی را به تصویب رسانده است. از جمله این اسناد، سند امنیت غذایی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به موقع به آن ورود داشته و آن را مصوب کرده است، هرچند در حوزه اجرا هنوز هماهنگی و انسجام لازم برای ترجیح مصالح ملی بر منافع بخشی کامل نشده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اسناد مهم، سند ملی علوم و فناوری سلولهای بنیادی است. افتخاراتی که در این حوزه کسب کردیم، با محوریت پژوهشگران و متخصصان و مبتنی بر سیاستهای مشخص بوده است. همچنین سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، سند ملی هوش مصنوعی، سند ملی کوانتوم و نقشه جامع علمی کشور که مورد توجه ویژه رهبر فرزانه انقلاب قرار گرفت، با همین سازوکار تعامل با دانشگاهیان پیش رفته است.
دبیر ستاد علم و فناوری اضافه کرد:، اما درباره سند جامع توسعه دریایی، تأخیر چندسالهای در این حوزه داشتیم. این تأخیر به این دلیل بود که میخواستیم هم دستگاههای ذینفع و مجریان صنعت دخیل باشند و هم نظر کارشناسان گرفته شود؛ به همین دلیل روند کار طولانی شد.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ و پس از تأکید رهبر انقلاب بر اقتدار دریایی و توسعه مناطق و صنایع دریایی، موضوع در دستور کار قرار گرفت. جلسات متعدد بین دستگاههای اجرایی، کارشناسان و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. وقتی این موضوع به یک دانشگاه تخصصی در حوزه دریایی واگذار شد، تأخیر طولانی بیش از ده ساله جبران شد. دانشگاه هرمزگان با محوریت استادان و متخصصان این حوزه کار را پیش برد و استاندار استان هرمزگان نیز کارگروه مربوطه را فعال کرد. تعامل ما با دولت نیز ادامه دارد.
طاهرینیا گفت: دولت به عنوان دستگاه اجرایی، دانشگاهها به عنوان نهاد علم و پشتوانه فکری و دبیرخانه به عنوان نهاد حکمرانی و سیاستگذاری، در این موضوع ورود پیدا کردهاند و انشاءالله کاری ماندگار رقم خواهد خورد.