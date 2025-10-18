به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛سرهنگ ایرج کاکاوند گفت: به دنبال تخلف‌های پی در پی، در یکی از مراکز درمان و بازتوانی معتادان و با توجه به بی توجهی مسئولان این مرکز به اخطار‌های قبلی از سوی مراجع ذیصلاح، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان قرار گرفت.

وی افزود:در این راستا مرکز مورد نظر برابر دستور مرجع قضائی پس از طی تشریفات قانونی مهر و مو شد و مددجویان برای ادامه دوره درمان به کمپ جایگزین منتقل شدند.

سرهنگ کاکاوند با تاکید بر نقش موثر مراکز درمان و بازتوانی معتادان در بازگشت معتادان به جامعه گفت: فعالیت این مراکز باید مطابق اصول، ضوابط قانونی و استاندارد‌های تعریف شده صورت گیرد و تمامی مراکز موظف به رعایت آن هستند.