به منظور حمایت از دامداران سبک و سنگین بویژه دامداری‌های پرورش دام گوشتی و پرواری، بیش از هزار تن انواع نهاده دامی بین دامداران نهاوند قرار گرفت.

به منظور حمایت از دامداران سبک و سنگین:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر عامل تعاونی دامداران شهرستان نهاوند گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳۰۰۰ تن انواع نهاده دامی یارانه‌ای تهیه و در اختیار دامداران و پرورش دهندگان دام سبک، سنگین وشیری قرار داده شده است.

خدامراد کیانی افزود: این نهاده‌ها شامل جو، ذرت، کنجاله سویا و سبوس است که به تمام دامداران اختصاص داده شده است.

او با بیان اینکه یکی از عمده مشکلاتی که برای تامین نهاده‌ها وجود دارد مشکلات سایت «بازارگا» است تصریح کرد: این سامانه دارای مشکلات متعددی مانند مشکلات نرم افزاری و فقدان دانش کافی برای بهره برداری از آن است که نهاده به موقع به دست دامدار نمی رسد.

مدیر عامل تعاونی دامداران شهرستان نهاوند گفت: اگر در موعد مقرر نهاده دامی در اختیار دامدار قرار بگیرد نقش مهمی در کاهش قیمت انواع لبنیات، گوشت قرمز وسفید خواهد داشت.