به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بهاره یزدان بخش مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آباده و مادر طناز طباطبایی گفت: در پنجمین دوره جشن دانش‌آموزی ربیع که به همت مجمع خیران نخبه پرور فارس و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در دانشگاه شیراز برگزار شد با اهدای لوح تقدیر و جوایز ارزنده از دانش‌آموزان نخبه استان در زمینه‌های متنوع علمی، هنری و فرهنگی تجلیل شد.

او افزود: در این مراسم طناز طباطبایی عضو نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز آباده و دانش‌آموز آباده‌ای توانست در قالب جایزه استاد غلامرضا ذوی الانواری به عنوان چهره نخبه معرفی و برگزیده شود.

یزدان بخش بیان کرد: طناز طباطبایی در سال ۲۰۱۶ در حالی که چهار سال بیشتر نداشت، موفق به دریافت اولین مدال طلا در جشنواره بین‌المللی نقاشی اوکراین شد و تاکنون توانسته بیش از ۱۰ مدال طلا، نقره و برنز بین‌المللی در جشنواره‌های نقاشی نظیر بوداپست مجارستان، پلوودیو بلغارستان، هیکاری ژاپن، استانبول ترکیه، یوسرن وبنسکا بلغارستان، مسقط عمان، کی یف اوکراین، پرتغال و لویی فرانسه و مقام‌های پرتعداد ملی در زمینه‌های علمی، هنری، فرهنگی و ادبی کسب کند.