پیروزی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در دومین دیدار تدارکاتی
دومین دیدار تدارکاتی ملی پوشان فوتسال بانوان کشورمان برابر روسیه با پیروزی نمایندگان ایران همراه بود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه امروز شنبه از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران برگزار شد که این دیدار با نتیجه ۴ بر ۳ به سود ملی پوشان کشورمان به پایان رسید.
مارال ترکمان ۲ گل و فاطمه رحمتی برای ایران گلزنی کردند.
دیدارهای دوستانه تیم ملی فوتسال بانوان به منظور کسب آمادگی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین برگزار میشود.