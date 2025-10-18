دومین دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتسال بانوان ایران و روسیه امروز شنبه از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران برگزار شد که این دیدار با نتیجه ۴ بر ۳ به سود ملی پوشان کشورمان به پایان رسید.

مارال ترکمان ۲ گل و فاطمه رحمتی برای ایران گلزنی کردند.

دیدار‌های دوستانه تیم ملی فوتسال بانوان به منظور کسب آمادگی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۵ فیلیپین برگزار می‌شود.