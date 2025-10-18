پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از معرفی ۴ واحد صنفی عرضهکننده مرغ به دلیل گرانفروشی به اداره تعزیرات حکومتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سمیه حسنی گفت: به منظور کنترل بازار گوشت مرغ و نظارت بر رعایت قیمت مصوب، بازرسی از واحدهای عرضهکننده مرغ در سطح شهرستان در روزهای پایانی هفته تشدید شد.
وی افزود: در طی این بازرسیها، ۴ فقره پرونده تخلف در حوزه مرغ به دلیل گرانفروشی تشکیل و در سامانه سیمبا ثبت و به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد.
مدیر جهاد کشاورزی بهشهر تأکید کرد: بازرسیها به صورت مستمر و روزانه در حال انجام است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی لازم از طریق مراجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت.
حسنی با بیان اینکه هیچگونه اغماضی در برخورد با متخلفان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: طرحهای نظارتی تا برقراری آرامش بازار و تأمین نیاز مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.