سومین دوره جشنواره محلی سنجد و نان محلی با استقبال چشمگیر مردم در روستای اَلویجان برگزار شد، این رویداد فرهنگی و اقتصادی که با همت شورای اسلامی و دهیاری روستا ترتیب داده شده بود، شاهد حضور پرشور اهالی منطقه بود.

جشنواره سنجد و نان محلی روستای اَلویجان تفرش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشنواره سنجد و نان محلی در روستای اَلویجان تفرش امسال با برپایی حدود ۶۰ غرفه، فضایی مناسب برای عرضه محصولات متنوع روستایی فراهم کرد.

در این غرفه‌ها، محصولات محلی، صنایع دستی، سوغات و دیگر تولیدات روستایی به نمایش و فروش گذاشته شد.

از دیگر برنامه‌های جذاب این جشنواره می‌توان به اجرای موسیقی محلی، برگزاری مسابقه ویژه کودکان و برپایی غرفه محیط زیست اشاره کرد.

برگزارکنندگان برگزاری چنین رویدادهایی را عاملی کلیدی در راستای اهداف مهمی همچون ایجاد نشاط اجتماعی، رونق گردشگری منطقه، معرفی آداب و رسوم و فرهنگ بومی، ترویج تولیدات محلی، تقویت اقتصاد روستاییان و ایجاد اشتغال پایدار دانستند.