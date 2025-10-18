به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون، با بیان وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی، گفت: با اعلام این حادثه به مرکز ۱۲۵ آتش نشانی، بلافاصله آتش‌نشانان از ایستگاه ۲ شهرستان کازرون به محل آتش سوزی اعزام شدند.

حامد پشنگیان افزود: به علت دود زیاد و احتمال سرایت آتش به دیگر واحد‌های مسکونی، دو گروه اطفائی به محل آتش سوزی اعزام شدند و آتش نشانان پس از ورود به ساختمان مسکونی و جست‌و‌جو در محل حادثه، اقدام به تخلیه دود کردند و عملیات لکه گیری را تا اطمینان از اطفاء کامل انجام دادند.

او بیان کرد: این آتش سوزی به علت اتصالی شارژر تلفن همراه در پریز برق رخ داده بود که با توجه به مجاورت شارژر با تخت و فرش موجود در منزل شعله ور شده بود.

پشنگیان گفت: به شهروندان کازرون توصیه می‌کنیم هیچ گاه گوشی تلفن همراه یا شارژر را بر روی مبل یا فرش برای شارژ شدن قرار ندهند و تلفن همراه را پس از ۹۵ درصد شارژ شدن از برق کشیده و در زمان شارژ روی سطوح غیرقابل اشتعال و شیشه‌ای قرار دهند.