طبق وعده سفیر کره جنوبی در سفر به کردستان در سال جاری، قرار است ۵۰۰ هزار دلار برای اجرای طرح توسعه زیرساخت‌های آموزش فنی و حرفه‌ای در این استان اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، عبدالملکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اعلام این خبر گفت: سفارت جمهوری کره در تهران با ارسال نامه‌ای رسمی به وزارت امور خارجه ایران، از تصمیم سئول برای سرمایه گذاری ۵۰۰ هزار دلاری در حوزه آموزش‌های فنی وحرفه‌ای استان کردستان خبر داده است.

برای اطلاع از این موضوع، در خبر صبحدم، در یک ارتباط تلفنی عبدالملکی رئیس اتاق بازرگانی سنندج توضیحات بیشتری ارائه داد.