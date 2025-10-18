رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: حکمرانی به دنبال حمایت از خانواده است، در حالی که ضرورت دارد به سمت ایجاد «عاملیت خانواده و شهری دوستدار خانواده» حرکت کنیم.

خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارشمریم اردبیلی در نخستین نشست تخصصی شکل‌گیری و راه‌اندازی «پردیس خانواده» با موضوع آینده‌پژوهی، نوآوری در فضا‌های خانواده محور گفت: هدف این سلسله نشست‌ها تمرکز بر نیاز کل خانواده است، نه صرفاً زنان. دراین خصوص باید زیرساخت‌هایی برای شتاب‌دهی به انگاره‌ها و ارزش‌های خانوادگی در شهر ایجاد شود.

وی با تشریح نسبت خانواده و شهر در طول تاریخ، به نقش پررنگ خانواده سنتی در گذشته اشاره کرد وافزود: در خانواده سنتی، طبقات اجتماعی در هم تنیده، افراد از حال یکدیگر مطلع بودند و خانواده در مسیر شغلی فرزندان خود تأثیرگذاری چشمگیری داشت؛ اما در گذر زمان و با گسترش سبک زندگی شهری، ابعاد و تعاملات خانواده‌ها محدودتر شده است.

اردبیلی به چالش‌های خانواده امروزی اشاره و تصریح کرد: خانواده در جامعه امروزی، از یک سو با کوچک شدن ابعاد و کمیت و از سوی دیگر با تضاد در جایگاه و شرایط مواجه است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین با اشاره به اینکه زمان آن رسیده تا به سمت ایجاد عاملیت خانواده و ساخت «شهر دوستدار خانواده» حرکت کنیم بر موضوع سیاست‌گذاری در حوزه شهری با رویکرد خانواده‌محور تاکید کرد و گفت: مدیران شهری باید از دریچه خانواده به تصمیم‌سازی‌ها بنگرند و در مسیر توانمندسازی خانواده‌ها گام بردارند؛ چراکه آینده شهری پایدار در گرو عاملیت خانواده‌ها است.

اردبیلی با تأکید بر اینکه «پردیس خانواده» باید به عنوان بستری برای مشارکت خانواده‌ها در تصمیم‌سازی و تقویت پیوند‌های اجتماعی عمل کند، تصریح کرد: «پردیس خانواده» نه‌تنها طرحی فرهنگی، بلکه حرکتی آینده‌نگر است که می‌تواند به شکل‌گیری شهری خانواده‌محور، خلاق و پویا منجر شود.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران یادآورشد: باید به تدریج به خانواده عاملیت بخشید و بخشی از اختیارات را به آن تفویض کرد. نکته حائز اهمیت دیگر، تلاش نخبگان و متخصصان برای خلق دانش مشارکتی است تا خانواده به عنوان یک عامل کلیدی در ادراک و صورت‌بندی مسائل، مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت بهره ‎مندی از الگو‌های موفق

سعید خزایی از استادان برجسته آینده‌پژوهی هم در این نشست با تأکید بر اینکه تنوع و چندگانگی خانواده‌ها در عصر حاضر افزایش یافته است، گفت: برای سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه خانواده باید به تصویری تمام‌نما از خانواده امروز دست یابیم.

وی، تجربه کشور‌های مختلف در راه‌اندازی مراکز نوآوری و نهاد‌های خانواده‌محور، بهره‌گیری از الگو‌های موفق جهانی و نقش رسانه‌ها و تبلیغات در شکل‌دهی افکار عمومی و ترویج ارزش‌های خانواده‌محور، را کلیدی و تعیین‌کننده برشمرد.

گفتنی است؛ «پردیس خانواده» به‌عنوان یک اکوسیستم چندنسلی فرهنگی، اجتماعی و تفریحی در نقاط شهری منتخب تهران با هدف فراهم‌کردن فضایی مشترک برای تمامی اعضای خانواده از کودک تا سالمند در مناطق ۲، ۴، ۸، ۲۰ و ۲۲ در دستور کار است.

به منظور ابعاد شکل‌گیری پردیس خانواده، تدوین سند سیاست‌گذاری و راهبردی، سلسله نشست‌های تخصصی «شکل‌گیری و راه‌اندازی پردیس خانواده» در موضوعاتی شامل آینده‌پژوهی، نوآوری در فضا‌های خانواده محور، خانواده، انسجام اجتماعی و سبک زندگی شهری، زیست بوم خانواده و محیط شهری پایدار، بررسی منظر هنرمندان و رویکرد هنری به طرح، ملاحظات قانونی، سیاست گذاری و مدیریت شهری و رسانه، با حضور جمعی از استادان و صاحب‌نظران در دستور کار قرار گرفته که تاکنون دو نشست تخصصی آن برگزارشده است.