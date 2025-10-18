هیچ نشانه‌ای از فوران قریب‌الوقوع آتشفشان تفتان وجود ندارد و پایش مستمر این قله و دیگر آتشفشان‌های کشور ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاون زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی با اشاره به زمزمه‌ها درباره احتمال فعالیت آتشفشان تفتان، گفت: آتشفشان‌های ایران به‌طور کلی نیمه‌فعال هستند و ممکن است دوره‌ای فعالیت‌های محدود داشته باشند، اما هیچ مدرک قطعی از فوران قریب‌الوقوع یا فعالیت غیرمعمول در تفتان یا دیگر آتشفشان‌های کشور وجود ندارد.

شهبازی افزود: برای ارزیابی دقیق وضعیت آتشفشان‌ها باید شاخص‌های مختلفی مانند خروج گاز و بخار، فعالیت‌های لرزه‌ای و تغییرات شکل مخروط آتشفشان‌ها بررسی شود. بر اساس داده‌های موجود، هیچ نشانه غیرطبیعی در فعالیت گسل‌ها یا میزان خروج گاز مشاهده نشده است.

معاون زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی به تغییرات موقت در خروج بخار ناشی از ذوب برف و بارندگی نیز اشاره کرد و تأکید کرد: این موارد نباید به‌سرعت به عنوان نشانه‌ای از فعالیت ماگمایی تفسیر شوند.

شهبازی بر اهمیت پایش مستمر و دقیق آتشفشان‌ها تأکید کرد و گفت: پایش پیوسته نیازمند حمایت‌های بیشتر و همکاری بین‌دستگاهی است تا شبکه‌ای جامع برای رصد آتشفشان‌های کشور ایجاد شود.

وی یادآور شد: با توجه به وجود چندین قله آتشفشانی نیمه‌فعال در ایران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور باید امکانات و حمایت‌های لازم برای انجام این وظیفه حیاتی دریافت کند.

گفتنی است، مطابق پژوهشی تازه در نشریه «ژئوفیزیکال ریسرچ لترز»، بخشی از زمین در نزدیکی قله تفتان طی ۱۰ ماه، از تیر ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۳، حدود ۹ سانتی‌متر بالا آمده است. محققان معتقدند این تغییر ارتفاع می‌تواند ناشی از افزایش فشار گاز‌های زیرسطحی باشد، اما هنوز هیچ نشانه‌ای از فوران قریب‌الوقوع آتشفشان ثبت نشده است.