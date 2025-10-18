در هفتمین نشست شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان با هدف شناسایی و پشتیبانی از اساتید برجسته در رشته‌های مختلف هنری، ترکیب پیشنهادی اعضای حقیقی کمیسیون جایزه نخبگان هنری بنیاد، بررسی و تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هفتمین نشست شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان با هدف ارائه گزارش آیین اهدای ششمین جایزه ملی علامه طباطبایی (ره) در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، بررسی اعضای حقیقی کمیسیون جایزه نخبگان هنری بنیاد ملی نخبگان و برنامه زمانی اهدای آن برگزار شد.

در این نشست،حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با تشکر از اعضا و دبیران کارگروه‌های تخصصی و اعضای شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان گفت: انتخاب و معرفی نامزد‌های اولیه توسط کارگروه‌های تخصصی جایزه علامه طباطبایی، با دقت بالا انجام شد. آیین اهدای جایزه ملی علامه طباطبایی بازخورد بسیار مثبتی در سطح ملی داشت و به خصوص تنوع و پراکندگی ملی برگزیدگان از دانشگاه‌ها و استان‌های مختلف کشور مورد توجه زیادی قرار گرفت.

افشین تصریح کرد: ذخیره علمی غنی و بی بدیلی از لحاظ افراد برجسته و تأثیرگذار در کشور وجود دارد و از این حیث، وظیفه و مسئولیت ما به عنوان بنیاد ملی نخبگان، شناسایی و حمایت از این افراد است.

در ادامه این نشست، دبیر شورای نخبگان و مشاور عالی رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه جایزه علامه طباطبایی (ره) طی پنج دوره در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ به ۱۲۷ نفر از اساتید برجسته و برگزیده کشور تعلق گرفته است، افزود: البته برگزیدگان سال ۱۳۹۸، اساتید منتخب سال ۱۳۹۵ بوده‌اند که آیین اهدای جایزه به ایشان در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

حسینی با اشاره به اینکه روند اجرایی جایزه علامه طباطبایی (ره) از سال ۱۳۹۵ تا سال جاری و به مدت ۹ سال متوقف شده بود، افزود: در این دوره و با اهتمام رئیس بنیاد ملی نخبگان و احیای شورای نخبگان در امسال، شاهد برگزاری ششمین دوره اهدای این جایزه به بیست نفر از اساتید برجسته کشور در حضور رییس جمهوری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما بودیم.

وی اظهار داشت: اطلاعات حدود دو هراز و ۲۰۰ نفر از اساتید نمونه کشوری، پژوهشگران برگزیده کشوری، پژوهشگران یک و دو درصد بین‌المللی و جهان اسلام، پژوهشگران دارای کرسی بین‌المللی و از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، پایگاه ISC، بنیاد علم ایران، فرهنگستان‌ها و بنیاد‌های نخبگان استانی دریافت و گردآوری شد.

حسینی تاکید کرد: این اطلاعات توسط شش کارگروه تخصصی علوم مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی و اجتماعی، علوم کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی، و هنر و معماری و طی حداقل چهار تا شش جلسه حضوری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت رزومه و اطلاعات ۸۳ نامزد اولیه دریافت جایزه توسط شورای نخبگان بررسی و ۲۰ استاد برجسته برگزیده و معرفی شدند.

وی با اشاره به اینکه در مجموع پنج دوره اهدای جایزه علامه طباطبایی، شش نفر از بانوان از بین اساتید علمی کشور موفق به دریافت این جایزه شده بودند، افزود: در این دوره ۶ نفر از بانوان برجسته علمی کشور این جایزه را دریافت کردند و همچنین ۶ نفر از اساتید برجسته از بین اساتید دانشگاه‌های خارج از استان تهران برگزیده شدند.

به گفته وی، دو نفر از این اساتید از دانشگاه کردستان، یک نفر از دانشگاه فردوسی مشهد، یک نفر از دانشگاه زنجان، یک نفر از دانشگاه یزد و یک نفر نیز از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند.

تصویب ترکیب اعضای حقیقی کمیسیون جایزه نخبگان هنری

حسینی افزود: در این دوره جوان‌ترین استاد برگزیده، دکتر محمدعلی صحراییان متولد سال ۱۳۵۰ و مسن‌ترین استاد برگزیده، دکتر محمدعلی موحد متولد سال ۱۳۰۳ بودند و همچنین هجده نفر حدود ۹۰ درصد از برگزیدگان از بین نامزد‌های معرفی‌شده توسط کارگروه‌ها و دو نفر حدود ۱۰ درصد از برگزیدگان از نامزد‌های معرفی‌شده به شورای نخبگان انتخاب شدند.

در ادامه این نشست، با توجه به مصوبه سومین نشست شورای نخبگان بنیادملی نخبگان مبنی بر تشکیل کمیسیون نخبگان هنری در بنیاد ملی نخبگان، ترکیب پیشنهادی اعضای حقیقی این کمیسیون مورد بررسی توسط اعضای شورا قرار گرفت.

برنامه زمانی اجرای این برنامه و میزان و حدود تسهیلات به برگزیدگان جایزه نخبگان هنری بنیاد ملی نخبگان، از موارد دیگری بود که در ادامه نشست مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

تخصیص اعتبار ویژه الگوسازی و تکریم برای برگزیدگان دوره‌های گذشته جایزه علامه طباطبایی از جمله مهم‌ترین پیشنهادات مطرح شده توسط اعضای شورا در این نشست بود، که مورد موافقت و تصویب قرار گرفت.

هدف از تشکیل کمیسیون نخبگان هنری، شناسایی و پشتیبانی از اساتید و هنرمندان برجسته در رشته‌های مختلف هنری است که در قالب نظام آکادمیک و دانشگاهی ارزیابی نمی‌شوند.

این نشست با حضور حسین افشین؛ معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، سعید سهراب‌پور، سعید خدایگان، محمود فتوحی فیروزآباد، علی‌اکبر موسوی موحدی، رضا فرجی‌دانا، حجت الاسلام حمید پارسانیا، امید نقشینه، فرناز جعفرپور، رسول عاشری و سید حسن حسینی دبیر شورای نخبگان در محل بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.