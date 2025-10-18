از ابتدای مهر امسال، در مشهد باران نباریده است و براساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، تا پایان این ماه نیز بارانی در این شهر نخواهد بارید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: مشهد یکی از کم بارش‌ترین مهرماه‌های چند سال اخیر را به ثبت رسانده است و روز‌های ابتدایی آبان ماه نیز احتمالا بارشی نخواهیم داشت.

محمد غیوری افزود: ابرناکی نیمه شمالی خراسان رضوی، ماندگاری هوای خنک و وزش باد توام با گردوغبار نیز از پدیده‌های جوی خراسان رضوی است که تا پایان این هفته ماندگار خواهد بود.

وی بیان کرد: فریمان با چهار درجه، سردترین و داورزن با ۳۱ درجه، گرمترین مناطق این استان در شبانه روز گذشته بوده و در همین مدت نوسانات دمایی ۱۱ تا ۲۴ درجه در مشهد ثبت شده است.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی تصریح کرد: دمای کنونی مشهد ۲۲ درجه سلسیوس است که امروز بین ۹ تا ۲۲ درجه در نوسان خواهد بود.