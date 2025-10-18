پخش زنده
دارندگان قبوض ودیعه گذاری تا پایان آذر ۸۶ میتوانند از امروز ۲۶ مهر برای حضور در حج ۱۴۰۵ ثبت نام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، از ساعت ۱۰ امروز شنبه ۲۶ مهرماه اولویتهای جدید یعنی دارندگان اسناد ثبت نامی تا پایان آذر ۸۶ میتوانند به سامانه my.haj.ir مراجعه و نام نویسی خود را قطعی کنند.
متقاضیان ثبت نام حج ۱۴۰۵ باید پس از ورود به سامانه همه اطلاعات خود را به روزرسانی و سپس مبلغ علیالحساب را واریز کنند تا پیش ثبت نام آنها نهایی شود.
گفتنی است: زمانبندی ثبت نام حج تمتع از اولویتها طبق اطلاعیه پیش ثبت نام به شرح زیر است:
همۀ دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ از ساعت ۱۰ یکشنبه۱۴۰۴/۰۷/۲۰، دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا ۱۳۸۶/۰۸/۳۰ از ساعت ۱۰ چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ و دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ از ساعت ۱۰ شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ میتوانند ثبت نام کنند.