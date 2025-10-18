به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ پروین پشتکوهی در نشست شورای برنامه‌ریزی استان افزود: این اعتبار برای تکمیل دو ساختمان نیمه‌تمام در سردشت بشاگرد و سیریک هزینه می‌شود.

وی گفت: در این نشست ساخت یک مرکز فرهنگی هنری در محله پیامبر اعظم بندرعباس و خرید یک دستگاه خودرو برای رفع مشکلات حمل و نقل کانون مصوب شد.

محمد آشوری استاندار هرمزگان هم با تأکید بر اهمیت توجه به حوزه کودک و نوجوان، این گروه را سرمایه‌های اصلی کشور دانست و گفت: توجه به حقوق، نیاز‌ها و ظرفیت‌های کودکان و نوجوانان از اولویت‌های اصلی دولت است و باید زمینه رشد و شکوفایی آنان فراهم شود.

بیشتر بخوانید: گرامیداشت روز جهانی عصای سفید در هرمزگان

در پایان نشان مرغک کانون پرورش فکری کودک و نوجوان به استاندار هرمزگان اهدا شد.