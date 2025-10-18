به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجة الاسلام و المسلمین دانا امام جمعه شهرستان آباده به همراه جمع قابل توجهی از مردم و ورزش‌دوستان، از زحمات و تلاش‌های این قهرمان ملی تقدیر کرد.

امام جمعه شهرستان آباده با بیان اینکه قهرمانان ورزشی نقش مهمی در ترویج فرهنگ ورزش و نشاط اجتماعی دارند، از این قهرمان ملی به عنوان نمادی از اراده و تلاش جوانان ایران اسلامی با اهدای تقدیرنامه و هدیه تجلیل کرد.

حمیدرضا براتی ورزشکار اهل سورمق آباده مهر ماه امسال در رشته کیک بوکسینگ مسابقات جهانی در روسیه به مقام قهرمانی دست یافت.