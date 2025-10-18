به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست پایگاه میراث‌جهانی سازه‌های آبی‌تاریخی شوشتر گفت: هیأتی متشکل از نمایندگان سازمان جهانی یونسکو از کشور‌های الجزایر، تانزانیا، نیجریه و عراق که در راستای برگزاری کارگاه آموزشی چندروزه به میزبانی وزارت نیرو در خوزستان، به این استان سفر کرده‌اند، با همراهی کارشناسان این پایگاه و نمایندگان سازمان آب و برق خوزستان، از بخش‌های مهم و اساسی این مجموعه ارزشمند از جمله نهر گرگر، بندمیزان، محوطه آسیاب‌ها و آبشار‌ها بازدید به عمل آوردند.

میثم حسین زاده افزود: در جریان این بازدید، کارشناسان پایگاه با ارائه توضیحات جامع و تخصصی، نظام آبی و منحصر‌به‌فرد شوشتر و همچنین نحوه عملکرد آسیاب‌ها را برای نمایندگان تشریح کردند و در ادامه عملکرد آسیاب به‌صورت میدانی به نمایش گذاشته شد تا ابعاد فنی و فرهنگی این اثر برجسته جهانی به‌طور کامل معرفی شود.

وی ادامه داد: پایگاه میراث‌جهانی سازه‌های آبی‌تاریخی شوشتر ضمن ابراز خرسندی از حضور این هیأت بین‌المللی، بر تعهد خود به حفظ، مرمت و معرفی این میراث گران‌بها تأکید می‌کند و آمادگی خود را برای همکاری‌های بیشتر با نهاد‌های بین‌المللی در راستای صیانت از میراث جهانی کهن دیار شوشتر اعلام می‌دارد.