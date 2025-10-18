پخش زنده
مدیرکل تبلیغ عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: برای پاسخ به نیازهای روانی جامعه بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ۵۰۰ مبلغ برادر و خواهر در طرح «فتح صادق»، به ۲۰ استان کشور اعزام شدند.
حجتالاسلام والمسلمین شریعتمداری افزود: اجرای طرح تبلیغی «فتح صادق» با هدف جهاد تبیین و ایجاد صبر، سکینه و ثبات در جامعه اجرا شد.
وی ادامه داد: این اعزام در ماههای تیر و مرداد سال جاری، با محوریت تبیین وضعیت جبهه مقاومت و تقویت روحیه امید در جامعه انجام شد.
مدیرکل تبلیغ عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: این گروهها در مدت فعالیت خود، علاوه بر برگزاری نشستهای جهاد تبیین در مساجد و برپایی نمایشگاه، خدمات فرهنگی و اجتماعی مستقیمی از جمله دیدار با خانوادههای آسیبدیده و برگزاری حلقههای فکری برای نوجوانان ارائه کردند.
شریعتمداری به استقبال گسترده مردم از برنامههای این طرح، به ویژه برنامههای استیجی برای کودکان و ایستگاههای مشاوره دینی و خانوادگی در پیادهرو برخی خیابانهای قم اشاره کرد و افزود: استفاده از مبلغان تخصصی در حوزههای روانشناسی و پاسخ به شبهات، نشاندهنده رویکرد دفتر تبلیغات در ارائه خدمات دقیق و اثرگذار به مخاطبان است.
وی تأکید کرد: بازخوردهای مردمی، گویای تأثیرگذاری حضور میدانی مبلغان در کنار مردم است.