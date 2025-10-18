همزمان با هفته پست، مرکز سورتینگ هوشمند رباتیک پست مازندران با حضور مسئولان کشوری و استانی در ساری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امیرحسین کریمی معاون فنی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در آیین افتتاح پروژه‌ هوشمندسازی تجزیه ومبادلات (تفکیک) مرسولات در استان مازندران، بر نقش زیرساختی پست در اقتصاد دیجیتال تاکید کرد.

وی با بیان این که این پروژه که شامل افتتاح مرکز تجزیه و مبادلات رباتیک و توسعه ۶۰۰ متر مربع فضای عملیاتی جدید است، افزود: این مرکز پنجمین مرکز از نوع خود در کشور محسوب می‌شود.

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست در این مراسم با اشاره به حرکت شبکه در مسیر تحول و توسعه طی سالیان اخیر، گفت: شرکت ملی پست امروزه توانسته جایگاه خود را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا داده و به عنوان یک بنگاه اقتصادی و تخصصی فعالیت کند.

امیرحسین کریمی افزود: با بهره‌گیری از سیستم ربات‌های تجزیه‌گر، علاوه بر افزایش سرعت عملیات، شاهد کاهش خطای انسانی و ارتقای رضایت مشتریان خواهیم بود.

اسماعیل اعزی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران نیز در این مراسم گفت: هوشمندسازی تجزیه و مبادلات در پست، پاسخی هوشمندانه به نیاز روزافزون به سرعت، دقت و نظم در پردازش بسته‌ها است.

وی از مستقل شدن خطوط پستی پنج شهر استان خبر داد و افزود: اجرای پوشش جی‌نف روستایی با رشد ۴۵ درصدی به حدود ۵۰ درصد رسیده و پوشش شهری آن نیز ۸۴ درصد است.

محسن بخشی، مدیرکل پست مازندران نیز در این مراسم گفت: از مهرماه سال گذشته تا پایان مهر امسال، ۱۷ میلیون مرسوله پستی در استان جابه‌جا شده که ۱۰ میلیون مرسوله وارده و ۷ میلیون مرسوله صادره از استان بوده است.

وی افزود: پست مازندران در حوزه کیفیت و ارزیابی عملکرد، رتبه دوم کشوری را کسب کرده و در توسعه زیرساخت‌ها در سه سال گذشته، ۷۵۰ متر مربع به فضای تجزیه و مبادلات استان اضافه شده است.

سعید شریف‌زاده، عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست ایران نیز تأکید کرد: امروز شاهد راه‌اندازی سیستم پردازش رباتیک تجزیه مرسولات در چهارمین استان کشور با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم.

