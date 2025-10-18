شبکه افق در نهمین هفته از «سینما افق»، چندین فیلم سینمایی در گونه های سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، پخش می کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم‌های سینمایی «یاس‌های وحشی»، «تنگه ابوقریب»، «هفت سنگ»، «مهاجر»، «رگبار» و «مزار شریف»، از امروز تا پنج شنبه اول آبان از شبکه افق پخش می شوند.

فیلم سینمایی «یاس‌های وحشی» به کارگردانی «محسن محسنی‌نسب»، امشب پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: علی، صدرا و رحیم سه همرزم بسیجی هستند. ده سال پس از حضور این سه در جبهه، صدرا که ماسک خود را در یک حمله شیمیایی به علی داده و حالا خود یک بیمار شیمیایی است، برای معالجه راهی لندن می‌شود. علی، رحیم و چند رزمنده دیگر نیز برای شرکت در مسابقه‌های کاراته به لندن می‌روند. علی به عنوان نماینده ایران و رحیم به عنوان مربی، مسابقه‌های آزاد کاراته را آغاز می‌کنند. یک ایرانی دیگر به نام رضا که تابعیت انگلستان را گرفته، به عنوان نماینده این کشور در مسابقه‌ها حضور دارد. در آغاز مسابقه‌ها، علی پس از شکست دادن حریف آمریکایی اش با یک ورزشکار اسراییلی برخورد می‌کند؛ اما حاضر به مسابقه با او نمی‌شود و اسراییلی، حریف رضا در فینال مسابقه‌ها می‌شود. ورزشکار اسراییلی بیرون از سالن مسابقه با علی درگیر می‌شود و ...

جعفر دهقان، احمد میررفیعی، سحر طلوعی، حسین پاکدل و حمید طالقانی در فیلم سینمایی «یاس‌های وحشی» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» به کارگردانی «بهرام توکلی»، یک شنبه ۲۷ مهر پخش خواهد شد.

این فیلم روایتی است از دفاع گردان عمار یاسر لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله در برابر لشکرکشی رژیم بعث برای عبور از تنگه راهبردی ابوقُرَیب و حمله به فَکّه و شرهانی در روز‌های پایانیِ جنگ. عراقی‌ها باید از سد یک پایگاه که شکل تنگه است عبور کنند که ...

جواد عزتی، حمیدرضا آذرنگ، امیر جدیدی، زنده یاد علی سلیمانی و مهدی پاکدل در فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «هفت سنگ» به کارگردانی «عبدالرضا نواب صفوی»، دوشنبه ۲۸ مهر پخش خواهد شد.

این فیلم داستان یک جوان یهودی ضد اسرائیلی به نام دیوید پسر خاخام الیاس شمعون است که پس از سال‌ها اقامت در هلند و پایان تحصیلاتش به قصد دیدار با شیخ کریم رهبر جنبش انتفاضه وارد فلسطین می‌شود، اما به وسیله سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) شناسایی شده و ...

داریوش ارجمند، زنده یاد امین تارخ، زنده یاد آتیلا پسیانی، بهروز بقایی، اصغر همت، زنده یاد جمشید اسماعیل خانی و حمیرا ریاضی در فیلم سینمایی «هفت سنگ» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «مهاجر» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی‌کیا»، سه شنبه ۲۹ مهر پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: هواپیما‌های بدون سرنشین مهاجر که از روی زمین کنترل می‌شود جهت انجام عملیاتی شناسایی در پشت خطوط دشمن به کار گرفته می‌شوند. به‌دلیل برد محدود دستگاه کنترل، خلبانان در دو ایستگاه مقابل، رودرروی هم و در خطوط دشمن مستقر می‌شوند. خلبانی که به خطوط دشمن نفوذ کرده، در حالی که با دشمن درگیر می‌شود، با مهارت عملیات شناسایی را انجام می‌دهد و هواپیما را در هوا تحویل خلبان دوم می‌دهد. در حالی که ...

علیرضا حاتمی، علیرضا حیدری و ابراهیم اصغرزاده در فیلم سینمایی «مهاجر» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «رگبار» به کارگردانی «محمدرضا ورزی»، چهارشنبه ۳۰ مهر پخش خواهد شد.

این فیلم برگرفته از قیام ۱۵ خرداد در سال ۱۳۴۲ و مبارزه مردمی با رژیم شاهنشاهی و نحوه برخورد رژیم با مردم و به شهادت رسیدن عده زیادی از مردم را نمایش می‌دهد.

سعید نیک پور، شکرخدا گودرزی، امیریل ارجمند و گوهرخیراندیش در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «مزار شریف» به کارگردانی «عبدالحسن برزیده»، پنج شنبه اول آبان پخش خواهد شد.

فیلم «مزار شریف» داستان کشتار دیپلمات‌های ایرانی در کنسولگری ایران در شهر مزار شریف افغانستان است که به دنبال هجوم نیرو‌های طالبان منجر به شهادت ۱۰ تن از کارکنان کنسولگری ایران شد و ...

حسین یاری، مهتاب کرامتی و مسعود رایگان در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه افق این فیلم ها را ساعت ۲۳:۱۵، پخش می کند.