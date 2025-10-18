پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد: آشنایی نسل جدید با الگوهای دهه ۶۰ و تبیین نقش آمریکا به عنوان بزرگترین دشمن ایران از محورهای اصلی ۱۳ آبان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اسماعیل دهستانی در نشست ستاد بزرگداشت یومالله ۱۳ آبان، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری این مراسم، بر محوریت دانشآموزان در اجرای برنامهها تأکید کرد.
وی تشکیل کمیتههای امنیتی و برگزاری مؤثر مراسم را ضروری خواند و افزود: دانشآموزان به عنوان قشر فرهیخته و آیندهساز کشور باید مسئولیت اصلی برگزاری مراسم را بر عهده داشته باشند تا حس مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی در آنان تقویت شود.
معاون استاندار با بیان اینکه ۱۳ آبان به عنوان روز مبارزه با استکبار و روز دانشآموز نامگذاری شده، تصریح کرد: آشنایی نسل جدید با الگوهای دهه ۶۰ و تبیین نقش آمریکا به عنوان بزرگترین دشمن ایران از محورهای اصلی محتوای مراسم است.
دهستانی همچنین از ارائه خدمات رایگان شهری و رفاهی برای دانشآموزان در روز مراسم خبر داد و افزود: شرایط حضور دانشجویان جدیدالورود نیز در برنامهها پیشبینی شده است.
معاون استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای رسانهای صدا و سیما و وزارت ارشاد برای ۱۳ آبان اشاره و بر استفاده از فرصت هفته تربیت بدنی برای ارتباط معنادار با دانشآموزان تأکید کرد.
وی با معرفی یزد به عنوان دارالعباده و دارالمقاومت، خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان امسال با فضای فاطمی همراه است که بر غنای معنوی مراسم خواهد افزود.