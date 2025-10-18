به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، افشار کلوندی افزود: شرکت کنندگان در سه کلاس مختلف کلاس ازاد، کلاس ۲۵۰ و کلاس تریل ایرانی در کنار هم به رقابت پرداختند.

افشار گفت: دراین کلاس‌ها ۴۰ نفر شرکت کننده از َشهر‌های سنندج بانه مریوان و قروه حضور داشتند و همچنین رایدر‌هایی هم از استان‌های خوزستان، کرج، قزوین، همدان و تبریز شرکت حضور داشتند.

وی گفت: در کلاس آزاد، نفر اول آریز کریمی، نفر دوم فواد دل انگیز، نفر سوم هژیر زند سلیمی و نفر چهارم نیما سید محمد بود.

نفرات برتر کلاس ۲۵۰ به ترتیب از اول تا چهارم، حسام خوئی، محمد پارسا پاشایی، زانا پزشکی وفاروق ابراهیمی بود.

در کلاس ایرانی هم، نفر اول محمد میرزایی، نفر دوم حمید شربتی.

نفر سوم بهروز کریمی و نفر چهارم آزاد حسامی بود.