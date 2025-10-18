به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیر دبستان دخترانه دوره دوم فرهنگ کیش، گفت: این رویداد ورزشی هرسال با هدف افزایش شادابی، نشاط و تندرستی دانش آموزان و کشف استعداد‌های ورزشی آنان در مدارس برگزار می‌شود.

مریم احمد نظری، گفت: دانش آموزان در بیش از ۱۲ رشته ورزشی انفرادی و تیمی باهم رقابت می‌کنند.

او افزود: دانش آموزان برتر این رقابت‌ها به مرحله منطقه‌ای، استانی و کشوری راه پیدا می‌کنند.

دانش آموزان در این مراسم با گلباران عکس دانش آموزان شهید جنگ ۱۲ روزه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.