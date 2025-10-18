پخش زنده
مراسم افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسهای همزمان با سراسر کشور در سالن چند منظوره المپیک کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیر دبستان دخترانه دوره دوم فرهنگ کیش، گفت: این رویداد ورزشی هرسال با هدف افزایش شادابی، نشاط و تندرستی دانش آموزان و کشف استعدادهای ورزشی آنان در مدارس برگزار میشود.
مریم احمد نظری، گفت: دانش آموزان در بیش از ۱۲ رشته ورزشی انفرادی و تیمی باهم رقابت میکنند.
او افزود: دانش آموزان برتر این رقابتها به مرحله منطقهای، استانی و کشوری راه پیدا میکنند.
دانش آموزان در این مراسم با گلباران عکس دانش آموزان شهید جنگ ۱۲ روزه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.