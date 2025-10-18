پخش زنده
شبکه نمایش در اعتراض به بازداشت غیرقانونی مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی در فرانسه، فیلمهایی با موضوع نقض حقوق بشر از سوی دولت فرانسه پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلمهای «نبرد الجزایر»، «قانون و اخلاق»، «نفرت» و «پنجم میروز نبرد»، از شنبه ۲۶ مهر تا سه شنبه ۲۹ مهر، پخش می شود.
فیلم سینمایی «نبرد الجزایر» به کارگردانی جیلو پونتهکوروو، امروز پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی ژان مارتین، سعدی یاسف، براهیم هگیاگ و توماسو نری آمده است که: در سال ۱۹۵۷ بازجویان نظامی فرانسوی در شهر الجزیره یک میهنپرست الجزایری را شکنجه میدهند و او سرانجام مخفیگاه آخرین رهبر چریکهای الجزایری با نام علی لاپوآنته را فاش میکند که همزمان با تیتراژ آغازین فیلم، نیروهای چترباز فرانسوی، لاپوآنته را همراه با یک زن و کودک در مخفیگاه خود پیدا میکنند و به آنها مهلتی داده میشود که خود را تسلیم کنند، در غیر اینصورت کشته خواهند شد. درحالیکه لاپوآنته به سرنوشت خود میاندیشد ...
فیلم سینمایی «قانون و اخلاق» به کارگردانی ماتئو کاسویتس، یکشنبه ۲۷ مهر پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی ماتئو کاسویتس و مالیک زیدی آمده است: ساکنین سیاهپوست کلدونیا-مستعمره فرانسه- بهدلیل رفتار خصمانهای که با آنها میشود؛ تقاضای استقلال کرده؛ در پی آن بسیاری از اطرافیانشان را از دست میدهند. آنها که شاهد از بین رفتن فرهنگ و آداب و رسوم قدیمیشان توسط دولت فرانسه هستند، برای کسب استقلال سرزمینشان شورش میکنند که این موضوع در نهایت با دخالت نیروهای ویژه سرکوب گشته کلیه اهالی آن به طرز وحشیانهای از بین میروند و ...
فیلم «نفرت» محصول ۱۹۹۵ که توسط متیو کاسوویتس کارگردانی شده، دوشنبه ۲۸ مهر پخش می شود.
«نفرت»، داستان زندگی ۳ جوان فرانسوی، درست یک روز پس از یک شورش بزرگ را روایت میکند. آنها با سرقت یک اسلحه، مرتکب کارهایی میشوند که عواقب سنگینی را برایشان به دنبال دارد...
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان ونسان کسل، هوبرت کانده، سعید تغماوی، عبدالحمد قیلی و جوزف مومو را نام برد.
فیلم «پنجم میروز نبرد» محصول ۲۰۱۳ مکزیک به کارگردانی رافا لارا، سه شنبه ۲۹ مهر تماشایی میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در پنجم ماه مه ۱۸۶۲، چند هزار سرباز مکزیکی در نبردی افسانهای برای آزادی، جان خود را در برابر ارتش فرانسه به خطر انداختند و...
کریستین وازکز، لیز گالاردو و آنجلیکا آراگون در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
این فیلمها هر روز ساعت ۱۷ پخش و روز بعد ساعت ۹ صبح، بازپخش می شود.