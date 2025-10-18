پخش زنده
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: با توافقات صورت گرفته بین وزارتخانههای نفت و نیرو در تلاشیم تا سوخت نیروگاهی روزانه، درحدی که مجبور به اعمال خاموشی خانگی نشویم تامین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن ذبیحی» درخصوص برنامههای وزارت نیرو برای جلوگیری از بحران و عبور از فصل زمستان و تابستان سال آینده گت: در فصل تابستان اغلب ۲۵ تا ۳۰ هزار مگاوات بار به دلیل استفاده از لوازم سرمایشی به شبکه برق کشور وارد شده و موجب ایجاد ناترازی در تولید و مصرف میشود، اما این مشکل با توجه به ظرفیت منصوبه نیروگاهی در فصل پاییز و زمستان وجود ندارد.
وی افزود: با این حال، تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاهها از عوامل تعیین کننده در حوزه تأمین برق کافی در فصل سرد سال است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر بیان کرد: برهمین اساس از ابتدای سال به دنبال ذخیرهسازی سوخت کافی برای نیروگاهها بودیم، اما باید دقت داشت این ذخیره بخشی از نیاز نیروگاهها را در شرایط اضطرار تأمین خواهد کرد و بخش عمده آن نیاز وابسته به تأمین سوخت روزانه است.
وی با اشاره به تعامل خوب وزرات نیرو و نفت برای تأمین سوخت کافی فصل سرد تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با رایزنیها و توافقات صورت گرفته، سوخت روزانه مورد نیاز نیروگاهی درحدی که مجبور به اعمال خاموشی خانگی نشویم تأمین شود.
به گفته ذبیحی؛ مدیریت مصرف، افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر و افزایش ضریب نفوذ کنتورهای هوشمند از جمله دیگر اقدامات وزارت نیرو برای عبور از فصل زمستان و تابستان سال آینده است که با جدید در دستور کار وزارت نیرو و شرکت توانیر قرار دارد.