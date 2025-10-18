پخش زنده
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: جشن قهرمان خانواده با حضور قهرمانان و ورزشکاران ملی در ۳۰ آبان ماه برگزار میشود و در این رویداد، از ملیپوشان متأهل و صاحبفرزند تقدیر خواهد شد.
علیرضا رحیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: ورزشکاران به عنوان یکی از تأثیرگذارترین اقشار در جامعه ایران، نقش مهمی در شکلدهی به رفتارهای نسل جوان ایفا میکنند.
وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از قهرمانان ورزشی در زمینه ازدواج و فرزندآوری الگوهای موفقی بودهاند، قرار است این جنبه از زندگی آنها بیشتر به مردم معرفی شود.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: در همین راستا، جشن قهرمان خانواده روز ۳۰ آبان ماه با همکاری مشترک وزارت ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما، شبکه سه سیما و رادیو جوان برگزار خواهد شد.
رحیمی ادامه داد: این برنامه که قرار است محتوایی شاد و جذاب داشته باشد، میزبان تمامی ملیپوشانی خواهد بود که در سال گذشته ازدواج کردهاند یا صاحب فرزند شدهاند. همچنین از پیشکسوتان و بزرگواران ورزش که دارای خانوادههای پرجمعیت و موفقی هستند، در این مراسم تقدیر به عمل خواهد آمد.
این مقام مسئول افزود: این رویداد که قرار است به صورت سالانه پایهگذاری شود، از ورزشکارانی تقدیر خواهد کرد که علاوه بر قهرمانی در عرصه ورزش، در حوزه خانواده نیز عملکردی ارزشمند داشتهاند.