به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد به نشان با بیان اینکه همچنین بیماریابی، خدمات تشخیصی و درمانی و تامین داروی مورد نیاز برای مبتلایان به این بیماری رایگان است افزود: بیماران با مراجعه به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت و تشکیل پرونده می‌توانند از خدمات رایگان بهره‌مند شوند.

او تصریح کرد: مهمترین علامت ابتلا به سل، سرفه مداوم به مدت بیش از ۲ هفته و علائم فرعی آن شامل درد قفسه سینه، کاهش وزن و خلط خونی است و در صورت داشتن چنین وضعیتی باید هر چه سریعتر نسبت به انجام آزمایش به ویژه از خلط اقدام شود.

به مناسبت هفته ملی مبارزه با بیماری سل از ۲۳ تا ۳۰ مهر، پویشی در سراسر کشور از جمله استان همدان آغاز شده است.

پویش ملی مبارزه با سل با مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز بهداشت و سازمان‌های مردم‌نهاد در حال برگزاری است و هدف آن جلب همکاری عمومی برای ریشه‌کنی این بیماری است.